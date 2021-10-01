Жители Таганрога пожаловались на ведущих съемки киношников

В Таганроге горожане пожаловались на киношников, Фото: "Весь ТаганрогЪ"

Жители Таганрога остались недовольны поведением ведущих в городе съемки киношников. Свое недовольство они высказали в одном из городских пабликов в соцсети.

Горожане отметили, что съемочная группа уже давно работает в Таганроге. Но после недавно прошедших съемок таганрожцы остались недовольны устроенным беспорядком.

Они рассказали, что на днях на центральной улице Петровской снималась сцена с перевернутым автомобилем, декорация выглядела, конечно весьма эффектно, но на следующий день местные жители обнаружили на тротуаре, где лежал якобы перевернувшийся автомобиль пятна масла и осколки разбитого стекла, что вызвало в них бурю негодования.

- Киношники так торопились сменить локацию, что не потрудились убрать за собой. Городу достался же обезображенный тротуар, - высказали свое мнение в социальной сети таганрожцы..

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Улицы были перекрыты и сегодня, следующие ограничения ожидают таганрожцев 3 и 7 июля.