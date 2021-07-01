В Таганроге временно перекроют улицы для съемок фильма о Фаине Раневской

В Таганроге перекроют движение на нескольких улицах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге будут перекрывать движение по некоторым улицам в связи со съемками художественного фильма о Фаине Раневской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Соответствующее постановление о предстоящих ограничениях подписал глава Таганрога Андрей Лисицкий. Улица Петровская от переулка Малый Садовый до улицы Петровская, 88 (по четной стороне) была перекрыта уже сегодня с 13 до 15 часов, что спровоцировало большие заторы.

Следующие ограничения ожидают таганрожцев 3 июля с 13 до 16 часов и 7 июля с 3 до 4 часов. Будет закрыт переулок Добролюбовский от улицы Петровской до улицы Греческая (по четной стороне).

Стоит отметить, что по этим дорогам не смогут только автомобили, общественный транспорт будет ходить по своему обычному маршруту.

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