Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 1 июля: в городе шестибалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 1 июля: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Шаумяна, улице Текучева, улице Мечникова, проспекте Чехова, улице Немировича-Данченко, улице Зоологическая, проспектах Михаила Нагибина, Ленина, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Малиновского, Портовая, Всесоюзная, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, Орбитальной, Беляева, Бодрая, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Киргизская, 1-й Конной Армии, Менжинского, переулку Сальскому. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова и улице Щаденко.

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