Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 30 июня: на улицах шестибалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 30 июня: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Шаумяна, улице Текучева, улице Варфоломеева, улице Нансена, улице Мечникова, проспекте Соколова, проспекте Чехова, проспекте Богатяновский Спуск, улице Немировича-Данченко, улице Зоологическая, проспектах Михаила Нагибина, Ленина, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Доватора, Пескова, Малиновского, Портовая, Всесоюзная, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Дачная, 1-я Форматная, Оганова, Орбитальной, Беляева, Бодрая, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, переулку Сальскому. Кроме того, с трудом можно проехать по проспектам Шолохова и 40-летия Победы.

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