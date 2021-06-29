Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 29 июня: семибалльными пробками скован город

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 29 июня: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Береговая, улице Шаумяна, улице Текучева, улице Варфоломеева, улице Нансена, улице Мечникова, улице Московская, проспекте Соколова, проспекте Чехова, проспекте Сиверса, улице Немировича-Данченко, улице Шеболдаева, улице Зоологическая, проспектах Михаила Нагибина, Ленина, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Доватора, Еременко, Малиновского, Портовая, Всесоюзная, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, 1-я Форматная, Оганова, Орбитальной, Беляева, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Троллейбусная, Пановой, 1-й Конной Армии. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова и улице Вересаева.

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