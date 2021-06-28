Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 28 июня: по дорогам можно передвигаться свободно

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 28 июня: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в четыре балла. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Береговая, улице Шаумяна, улице Текучева, улице Варфоломеева, проспекте Сиверса, улице Немировича-Данченко, проспектах Ленина, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Еременко, Малиновского, Портовая, Всесоюзная. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Орбитальной, Беляева, а также по проспекте Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, переулку Днепровскому. Кроме того, с трудом можно проехать по проспектам Шолохова и 40-летия Победы.

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