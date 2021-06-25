Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 25 июня: в городе семибалльные пробки

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 25 июня: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Береговая, улице Шаумяна, улице Текучева, улице Варфоломеева, проспекте Сиверса, проспекте Соколова, проспекте Театральном, проспекте Михаила Нагибина, улицах Немировича-Данченко, Нансена, Мечникова, проспектах Ленина, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Зорге, Еременко, Лесопарковая, Малиновского, Портовая, Всесоюзная. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Орбитальной, Беляева, Бодрой, Нариманова, переулку Ольховскому, а также по проспекте Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, переулку Днепровскому, Менжинского, Щаденко, Селиванова. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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