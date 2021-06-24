Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 24 июня: шестибалльные пробки образовались в городе

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 24 июня: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Береговая, улице Шаумяна, улице Текучева, улице Варфоломеева, проспекте Театральном, проспекте Михаила Нагибина, улицах Немировича-Данченко, Нансена, Зоологической, Мечникова, проспектах Ленина, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Еременко, Лесопарковая, Малиновского, Портовая, Всесоюзная, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, 1-я Форматной, Орской, Орбитальной, Беляева, Бодрой, Нариманова, переулку Ольховскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Вятская, Киргизская, Троллейбусная, Днепропетровская, Светлая, Орская, Каскадная, Менжинского, Щаденко, Мясникова. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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