Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 23 июня: город скован семибалльными пробками

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 23 июня: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Береговая, улице Шаумяна, улице Текучева, улице Варфоломеева, проспекте Сиверса, проспекте Соколова, проспекте Театральном, проспекте Михаила Нагибина, улицах Немировича-Данченко, Шеболдаева, Нансена, Зоологической, Мечникова, проспектах Ленина, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Еременко, 2-я Краснодарская, Лесопарковая, Малиновского, Портовая, Международная, Всесоюзная, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, 1-я Форматной, Орбитальной, Беляева, Бодрая, Нариманова, переулку Ольховскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Вятская, Троллейбусная, Орская, Каскадная, Менжинского, Щаденко, Пановой. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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