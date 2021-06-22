Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 22 июня: заторы - шесть баллов

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 22 июня: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Шаумяна, улице Текучева, улице Варфоломеева, проспекте Сиверса, улице Береговая, проспекте Театральном, проспекте Михаила Нагибина, улицах Немировича-Данченко, Нансена, Зоологической, улице Мечникова, проспекте Буденновском и проспекте Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Лесопарковая, Малиновского, Портовая, Международная, Всесоюзная, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматной, Орбитальной, Беляева, Бодрая, переулку Ольховскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Вятская, Троллейбусная, Орская, Каскадная, Менжинского, Щаденко, Пановой. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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