Жители Дона попросили прекратить сегрегацию из-за отказа прививаться

Раньше непривитые могли использовать ПЦР-тесты, но теперь их отменили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Ростовской области попросили губернатора прекратить разделение на привитых и непривитых в торговых центрах, магазинах, парикмахерских и других организациях. Обращения на эту тему появились в комментариях на странице Василия Голубева в Instagram.

По мнению людей, такое решение противоречит основным правам человека. К тому же, некоторые просто не могут сделать прививку по состоянию здоровья, и если раньше они отправлялись по делам со свежим ПЦР-тестом, то теперь запретили и этот документ. Обслуживают только по QR-кодам и справкам о перенесенной инфекции.

- Только не говорите, что вход только по QR-коду. Это противоречит закону, само требование носит рекомендательный характер. Так даже при вызове полиции вам объяснят, что не пускать меня в магазин незаконно, - написал житель региона.

- Почему добровольную вакцинацию делаете принудительной, почему привитые болеют также как и непривитые и также умирают? Почему допускаете расслоение граждан и попираете Конституцию, кроме ковида не осталось других болезней?, - спросила у губернатора одна из женщин.

- Прекратите принуждать людей и разделять их, отмените QR-коды. Все имеют право на свободу передвижения, - добавила в комментариях молодая девушка.

К слову, практику с QR-кодами сейчас используют и в других регионах нашей страны. По данным, властей, она помогает в борьбе с распространением коронавируса. Такие меры должны сократить контакты заболевших с другими людьми и прервать цепочки инфекции.

Сейчас на Дону сохраняется напряженная обстановка по заболеваемости COVID-19. Так, за прошедшие сутки выявили новых 647 случаев, зарегистрировали 29 умерших.

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