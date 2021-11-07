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Общество7 ноября 2021 9:53

Эксперты объяснили, почему 62% привитых не повлияли на эпидобстановку в Ростовской области

Многое зависит от самих людей. Те, кто не соблюдают санитарные правила, только помогают вирусу становиться более сильным
Ангелина СКИБА
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Чтобы установился коллективный иммунитет, должны привиться как можно больше людей

Чтобы установился коллективный иммунитет, должны привиться как можно больше людей

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области от коронавируса привили уже более 62% населения, однако случаев заболевания не становится меньше. О том, почему так происходит, рассказали заведующая кафедры вирусологии РостГМУ Галина Харсеева и главный инфекционист донского Минздрава Светлана Водяницкая.

Так, по мнению экспертов, многое зависит от самих людей. Чтобы установился устойчивый коллективный иммунитет, должны привиться как можно больше жителей региона, но и это еще не все. Многие просто не соблюдают респираторный этикет - не носят маски и не придерживаются дистанции, из-за чего заражают других и заболевают сами, в том числе повторно. Даже при сильном иммунитете нужно обязательно выполнять санитарные правила.

- Далеко не при всех инфекциях формируется иммунитет. Мы знаем массу примеров - дифтерия, полиомелит, грипп. При коронавирусе понятия защитный титр пока не существует. Иногда некоторые имеют антитела и ведут себя очень смело - не носят маски, не соблюдают соцдистанцию, а потом вдруг заболевают, тогда недомогание у них протекает значительно тяжелее, - рассказала Галина Харсеева.

Кроме того, легкомысленное отношение к безопасности позволяют вирусу распространяться и все лучше обходить защиту в организме человека. Появляются новые штаммы, некоторые приводят к тяжелому течению заболевания. Например, тот же штамм Дельта.

- Передача происходит в разных возрастных группах, включая период от 12 до 20 лет. Опасен он тем, что уменьшается инкубационный период, он составляет уже не 3-7 дней, а всего лишь 1-3 дня. При этом вирус долго находится в организме, до 15 дней. У штамма уже выявлена мутация, а это значит, что он более заразен - предупредила Светлана Водяницкая.

По состоянию на 6 ноября, в Ростовской области за сутки выявили 648 новых случаев COVID-19, умерли еще 28 человек. Лечение в стационарах получают 5326 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 51 человек, на неинвазивной ИВЛ - 397.

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