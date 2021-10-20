Более тяжелый и заразный: Об особенностях коронавируса этой зимой рассказали в минздраве региона

Сейчас в Ростовской области у больных коронавирусом активно выявляют штамм Дельта, который распространился из Индии у нас еще в июле. Этот штамм переносится больными тяжелее и он более заразный. Чего ждать жителям региона от коронавируса, если они заболеют в осенне-зимний сезон, в интервью «КП — Ростов-на-Дону» рассказала главный инфекционист минздрава Ростовской области Светлана Водяницкая.

- Передача штамма Дельта происходит в разных возрастных группах, включая период от 12 до 20 лет. Опасен он и тем, что уменьшается инкубационный период и составляет уже не 3-7 дней, а всего лишь 1-3 дня. При этом вирус долго находится в организме - до 15 дней, - предупредила Светлана Юрьевна.

Главный инфекционист напомнила о том, как распространенный на Дону штамм коронавируса проявляется у больных.

- Это «простудные» симптомы, только в более тяжелой форме. Недомогание, отсутствие сил, кашель, ринит, головная боль, повышение температуры, боль в горле, - уточнила главный инфекционист в интервью.

Также Светлана Юрьевна предостерегла слушателей о высокой вероятности заболеть во время разгула этого штамма.

- У штамма «Дельта» выявлена мутация, а это значит, что он более заразен, у него более высокий индекс контагиозности, - рассказала Светлана Водяницкая.

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