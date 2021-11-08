Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 ноября 2021 0:01

В Ростове на Республиканской вспыхнула кровля мебельного цеха

На месте происшествия работают 86 человек, задействовано 28 единиц техники
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пожару присвоили 2 ранг опасности. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

Пожару присвоили 2 ранг опасности. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

В Ростове на Республиканской, 106 в эти минуты полыхает мебельный цех. Огнем охвачена кровля здания. Площадь пожара - 300 кв. метров, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

По данным ведомства, информация о возгорании к дежурному поступила в 22.44. В 23.13 пожару присвоили 2 ранг опасности из-за угрозы распространения на ближайшие жилые дома. Сейчас идет эвакуация людей, на улицу из соседнего здания вывели уже 12 человек.

На месте работают 86 человек, задействовано 28 единиц техники. Обстановка уточняется.

UPD: в 00.22 горение локализовали на площади в 300 кв. метров, в 1.20 - ликвидировали открытое горение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В городе Зверево при пожаре в бесхозном здании пострадал человек

Спасатели потушили пламя за 11 минут (подробности)