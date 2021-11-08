В Ростове на Республиканской вспыхнула кровля мебельного цеха

Пожару присвоили 2 ранг опасности. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

В Ростове на Республиканской, 106 в эти минуты полыхает мебельный цех. Огнем охвачена кровля здания. Площадь пожара - 300 кв. метров, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

По данным ведомства, информация о возгорании к дежурному поступила в 22.44. В 23.13 пожару присвоили 2 ранг опасности из-за угрозы распространения на ближайшие жилые дома. Сейчас идет эвакуация людей, на улицу из соседнего здания вывели уже 12 человек.

На месте работают 86 человек, задействовано 28 единиц техники. Обстановка уточняется.

UPD: в 00.22 горение локализовали на площади в 300 кв. метров, в 1.20 - ликвидировали открытое горение.

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