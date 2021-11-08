Появилось видео масштабного пожара на мебельном цехе в Ростове

Эвакуировать из-за пожара пришлось 12 человек. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

Появилось видео с места пожара на Республиканской улице в Ростове. Горело одноэтажное складское помещение, тем не менее из соседнего здания пришлось эвакуировать 12 человек. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

- В 23.13 объявлен ранг пожара № 2 из- за угрозы распространения на жилые строения. Проводится эвакуация жильцов, - сообщали в МЧС.

На кадрах видно, что местами выгорела кровля здания. Огнеборцы тушили огонь как с крыши, так и с первого этажа. На месте работали 86 человек и 28 единиц техники, в том числе пришлось привлечь две водовозки.

В 0.22 стало известно о локализации пожара на площади около 300 квадратных метров. В 1.20 в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.

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