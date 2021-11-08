В Ростове на Большой Садовой загорелось кафе

Горение уже локализовали. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

В Ростове на Большой Садовой, 122 сейчас тушат пожар в кафе «Лан - гет». Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Информация о возгорании к дежурному экстренной службы поступила в 8.57. Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, выяснилось, что пламенем охвачено 50 кв. метров кухни. В 9.05 горение локализовали.

По предварительным данным, при пожаре никто не погиб, пострадавших нет.

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