Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 ноября 2021 10:26

Туман не повлиял на работу аэропорта Платов в Ростовской области

Все рейсы сейчас выполняют по расписанию
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Туман появился рано утром и все еще не рассеялся

Туман появился рано утром и все еще не рассеялся

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

8 ноября туман не повлиял на работу аэропорта Платов в Ростовской области. Об этом можно судить по онлайн-табло отправления и прибытия рейсов. Ни один маршрут не задерживается к этой минуте, все полеты выполняют по расписанию.

Туман появился рано утром и все еще не рассеялся. Возможно, к полудню он исчезнет совсем, однако осенняя непогода все же останется. В некоторых территориях в течение дня ожидаются дожди.

На юге региона воздух может прогреться до +17, но средняя температура по региону будет колебаться от +8 до +13 градусов. Ветер прогнозируют западный и юго-западный 5-10 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове с 8 ноября ожидается резкое похолодание

Сначала понизится ночная температура воздуха, а потом и дневная (подробности)