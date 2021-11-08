Новые ограничения для непривитых ввели с 8 ноября в Ростовской области

Результаты ПЦР-тестов будут проверять только у детей и молодежи до 18 лет Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области с 8 ноября ПЦР-тесты исключили из списка документов, которые нужно предъявлять при посещении магазинов, парикмахерских, фитнес-центров и других организаций. Теперь проверяют только QR-коды и справки о перенесенной инфекции.

Такое решение поставило в тупик людей, которые еще не прошли вакцинацию, ведь они с этого дня не смогут попасть в большинство заведений. Без документов о состоянии здоровья будут пускать только в торговые центры с дополнительного входа.

ПЦР-тесты оставили для детей и молодежи до 18 лет. Свежие результаты анализов нужны будут при посещении физкультурных и спортивных мероприятий, включая стадион «Ростов-Арена». У тех, кто старше 18 лет, в этом случае должны просить сертификаты о вакцинации или справки о перенесенном заболевании.

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