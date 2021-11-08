503 млн рублей собираются потратить на капремонт больницы имени Семашко в Ростове

Подрядчик должен усилить конструкции и выполнить внутреннюю отделку помещений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на капитальный ремонт зданий больницы №1 имени Семашко планируют потратить 503,1 млн рублей. Сейчас власти ищут подрядчика, который выполнит работы. Аукцион уже объявили на сайте госзакупок.

Заявки от компаний будут принимать до 29 ноября. Итоги должны подвести 7 декабря 2021 года. Судя по документации, финансирование рассчитано до 2023 года. Деньги поступят из городской казны. Заказчик - управление капитального строительства.

Подрядчик должен привести в порядок постройки на Ворошиловском/Варфоломеева/Текучева. Нужно закрепить грунт, провести демонтаж и усиление конструкций, выполнить внутреннюю отделку помещений. Также предполагается благоустройство территории, и это далеко не весь перечень задач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге в 2022 году планируют отремонтировать 16 улиц

Об этом сообщили областные власти (подробности)