В Таганроге в 2022 году планируют отремонтировать 16 улиц

Контракты с подрядчиками уже заключили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Таганроге планируют отремонтировать 16 улиц. Такую информацию опубликовали сегодня, 5 ноября, на сайте министерства транспорта Ростовской области.

- По всем дорогам уже заключили контракты и определили подрядные организации, - говорится в сообщении.

Так, речь идет об участках на 1-ой Линии, Энгельса, Шевченко, Комсомольском бульваре, Восточной, на 1, 12 и 16 Новом, Ленинградской, Максима Горького, Гоголевском переулке, Вишневой, Плеханова, Пархоменко, 1-ом Крепостном и на Чехова. Ранее в приморском городе привели в порядок проезжую часть на перекресте Сергея Шило и Транспортной.

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