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Общество26 октября 2021 20:19

В Таганроге отремонтировали дорогу на перекресте Сергея Шило и Транспортной

Рабочие благоустроили 770 квадратных метров дороги
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Таганроге отремонтировали еще один участок дороги. Фото: МКУ "Благоустройство"

В Таганроге отремонтировали еще один участок дороги. Фото: МКУ "Благоустройство"

В городе Таганроге Ростовской области был полностью завершён ремонт участка дороги на пересечении улицы Сергея Шило и улицы Транспортной. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Благоустройство».

Стоит отметить, что рабочие привели в порядок дорогу общей площадью в 770 квадратных метров. В этом месте был проведен ремонт как нижнего, так и верхнего дорожного покрытия.

В первую очередь дорожные рабочие уложили здесь выравнивающий слой щебня, а затем покрыли его асфальтобетонным покрытием. На финальном этапе благоустройства были также установлены бортовые камни.

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Ремонт еще трех дорог планируют начать в Таганроге.

А на четырех проезжих частях уже ведутся подготовительные работы.