В Таганроге отремонтировали дорогу на перекресте Сергея Шило и Транспортной

В Таганроге отремонтировали еще один участок дороги. Фото: МКУ "Благоустройство"
В городе Таганроге Ростовской области был полностью завершён ремонт участка дороги на пересечении улицы Сергея Шило и улицы Транспортной. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Благоустройство».
Стоит отметить, что рабочие привели в порядок дорогу общей площадью в 770 квадратных метров. В этом месте был проведен ремонт как нижнего, так и верхнего дорожного покрытия.
В первую очередь дорожные рабочие уложили здесь выравнивающий слой щебня, а затем покрыли его асфальтобетонным покрытием. На финальном этапе благоустройства были также установлены бортовые камни.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ремонт еще трех дорог планируют начать в Таганроге.
А на четырех проезжих частях уже ведутся подготовительные работы.