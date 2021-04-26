Ремонт еще трех дорог планируют начать в Таганроге

В Таганроге начнут ремонт дорог еще на трех улицах Фото: "КП" Архив

Ремонт еще трех автомобильных дорог начнется в Таганроге ближе к середине мая. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Работы планируется начать 10 и 11 мая.

- Ремонт будет идти на следующих объектах - площадь Марцевский треугольник, улица Октябрьская (на участке от переулка Мечниковского до Большого проспекта), переулок Центральный (на участке от улицы Щаденко до улицы Шаумяна), - говорится в тексте сообщения.

Стоит отметить, что на четырех автомобильных дорогах города уже ведутся подготовительные работы. А именно - на улице Химической между Николаевским шоссе и улицей Котлостроительной, на улице Седова от улицы Большой Бульварной до улицы Восточной, на улице Урицкого между переулком Конвейерным и улицей Морозова и на улице 4-й Линии между переулком 1-м Новым и переулком 14-м Новым.

Активно ремонтируются уже дороги на участке от Мариупольского шоссе до конечной остановки «Сады-2» и на улице Александровской от переулка Смирновского до Большого Проспекта. Планируется сделать ямочный ремонт автодороги «Неклиновский район, подъезд от автомобильной дороги Ростов-на-Дону – Таганрог (до границы с Украиной) к городу Таганрогу».

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Устранять замечания рабочим предстоит за собственный счет.

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