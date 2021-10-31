Нового сити-менеджера Таганрога выберут 30 ноября

В Таганроге определят нового сити-менеджера. Фото: администрация Таганрога

В Таганроге к концу ноября выберут нового главу администрации. Такая потребность возникла в связи с досрочной отставкой Андрея Лисицкого. Для избрания нового сити-менеджера в конце ноября будет проведен конкурс на замещение этой должности. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В рамках последнего заседания городской Думы Таганрога помимо прочих было принято решение о сроках конкурса на замещение должности главы администрации, которую недавно покинул Андрей Лисицкий.

Желающие принять участие в конкурсе смогут подать свои заявки на протяжении лишь четырех дней - с 15 по 19 ноября, далее конкурсанты должны будут выступить перед комиссией со своими наработками по дальнейшему развитию города, избранный комиссией победитель займет свою должность уже 30 ноября. Стоит отметить, что в настоящее время уже выбраны и назначены члены комиссии, которые и определят, кто именно станет следующим главой администрации Таганрога.

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