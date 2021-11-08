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Общество8 ноября 2021 15:34

В Новочеркасске возобновили работу горячей линии по коронавирусу

Ее ввели для людей, которые вернулись в регион после путешествия
Ангелина СКИБА
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По телефону нужно сообщить о своем возвращении

По телефону нужно сообщить о своем возвращении

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новочеркасске возобновили работу горячей линии по коронавирусу, телефон которой указан ниже. Этот номер предназначен для тех, кто вернулся в регион из поездки по стране или из-за границы. Также все обратившиеся смогут задать дополнительные вопросы, сообщили в городской администрации.

Предполагается, что по возвращении в родной город новочеркасцы должны пройти ПЦР-тест. До получения результата нужно соблюдать самоизоляцию и сообщить об этом по горячей линии.

Речь идет о людях, которые уезжали из региона с 20 октября на более чем 72 часа. При этом власти Новочеркасска добавили, что анализы путешественникам придется оплатить самостоятельно, потому что ПЦР-тестирование не входит в перечень ОМС.

АЛЛО!

Горячая линия по коронавирусу для жителей Новочеркасска - 8-989-713-88-11.

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