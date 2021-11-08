Смертность пациентов с COVID-19 на Дону оказалась одной из самых высоких в стране

По количеству людей, которые скончались от инфекции, донской регион первый в ЮФО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смертность пациентов с COVID-19 в Ростовской области снова побила рекорды и по итогам сентября оказалась одной из самых высоких в стране. За месяц в регионе произошло 1742 летальных случаев, сообщает Росстат.

Так, у 1740 из 1742 умерших вирус подтвердился на 100%. Однако у восьми человек он не оказал существенного влияния на итак тяжелое состояние здоровья.

По количеству людей, которые скончались от инфекции, донской регион первый в ЮФО. На втором месте в округе находится Кубань, там зарегистрировали 1462 случая. По стране Ростовская область в этой печальной статистике уступает только Москве (1978 смертей) и Свердловской области (1803).

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