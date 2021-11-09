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Происшествия9 ноября 2021 11:37

Нарушителя с лекарствами и валютой поймали на границе в Ростовской области

Нелегальный груз мужчина прятал в своей машине
Ангелина СКИБА
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Тайник нашли во время досмотра. Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ России по РО

Тайник нашли во время досмотра. Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ России по РО

В Ростовской области на границе поймали нарушителя, который пытался нелегально провезти лекарства для животных и валюту. Об этом сегодня, 9 ноября, рассказали в пресс-службе погрануправления ФСБ России по региону.

Груз в машине прятал гражданин Украины. Это выяснили во время досмотра в пункте пропуска Чертково. Сначала нашли мини-схрон с медикаментами, а потом, уже в салоне заметили более 11 тысяч долларов США.

Выяснилось, что все спрятанное мужчина не задекларировал. В итоге у него изъяли транспорт, лекарства, а также часть денег - сумму, которая превышала установленные законом правила. После этого завели два административных дела, и теперь горе-контрабандисту грозит крупный штраф.

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