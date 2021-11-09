Новые случаи COVID-19 выявили в 55 территориях Дона, заболели 646 человек

Лечение в стационарах получают 5270 пациентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области за сутки подтвердили 646 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,04. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3852. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 197. Далее идут Шахты - 33, Волгодонск - 32, Таганрог - 32, Новочеркасск - 25, Аксайский район - 17, Азовский район - 16, Азов - 14, Батайск - 13, Каменск-Шахтинский - 11, Сальский район - 11, город Гуково - 10, Егорлыкский район - 10.

По 9 случаев в Неклиновский и Чертковском районах, по 8 в Новошахтинске, Красносулинском, Миллеровском районах. Меньше всего случаев в городе Зверево, Советском и Мартыновском районах.

Лечение в стационарах получают 5270 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 42 человека, на неинвазивной ИВЛ - 406.

За сути зарегистрировали еще 18 умерших с COVID-19. Это 10 женщин 47, 50, 68, 71, 76, 77, 81, 85 лет и 8 мужчин 51, 61, 64, 70, 72, 75, 81, 86 лет, все - с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. За весь период ковид унес жизни 7981 человека на Дону.

В лабораториях за сутки провели 2128 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 323,21.

Прививки сделали 1731,5 тысячи человек, за сутки - 6083. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) – 1646,35 тысячи человек, за сутки - 6035.

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