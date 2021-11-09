Стоимость услуг ЖКХ собираются увеличить на 3,8% в Ростовской области

Повышение стоимости ожидается в июле следующего года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области с 1 июля 2022 года планируют повысить тарифы за услуги ЖКХ. Предельный рост стоимости утвердили на уровне в 3,8%. Об этом сказано в распоряжении федеральных властей на портале правовой информации.

К слову, ожидаемое изменение цен на Дону все равно будет ниже, чем в других регионах Южного федерального округа.

Так, например, сильнее всего электричество, вода и другие радости цивилизованной жизни могут подорожать в Крыму - на 6,2%. В Адыгее рост составит 4,6%, а в Калмыкии и на Кубани - 4,2%. Самый высокий рост тарифов по стране ожидается в Чеченской Республике - 6,5%.

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