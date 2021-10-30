Проезд поднимут - а качество?: Как повлияет повышение цен на работу общественного транспорта в Ростове

Если для горожан повышение цен на проезд ощутимое, то для АТП - слишком низкое. Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Ростове-на-Дону с 11 ноября планируется повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Так держатели транспортных карт будут платить -29 рублей за поездку в автобусе в один конец, пассажиры по безналичному расчету - 30 рублей, а наличными придется отдать - 32 рубля. Ростовчане, судя по возмущенным комментариям в соцсетях, к очередному повышению оказались не готовы.

Повышение проезда было вызвано тем, что автотранспортные предприятия Ростова обратились к главе администрации города с просьбой повысить тариф на проезд по городу. Они обосновывают это тем, что с марта по апрель прошлого года, во время ограничительных мер, у перевозчиков упал пассажиропоток и появились задолженности. Последний раз цены на проезд поднимались в 2019 году, но с того времени выросла и стоимость дизельного топлива, и запчастей Перевозчики хотели назначить цену в 45 рублей, но их требование не удовлетворили в полной мере.

АВТОБУСЫ ПОЛНЫЕ, НО РАБОТАЮТ В УБЫТОК

Передвигаясь на ростовском транспорте, очень сложно поверить, что он может быть нерентабельным и убыточным. В час пик на одном квадратном метре может поместиться невообразимое количество пассажиров. Суммарно крупный автобус может перевезти 100-200 человек за один оборот, а это по сегодняшним тарифам около пяти тысяч рублей выручки. Как тогда выходит, что перевозчики не могут содержать автобусы и достойно платить водителям, которых сейчас в пассажирских перевозках наблюдается огромный дефицит.

Последнее повышение цен на проезд было два года назад Фото: Артур СЕЛИМОВ

Алексей - водитель среднеразмерного автобуса, который курсирует по всему городу. Он водил разные автобусы, но отмечает, что на них постоянно тотально экономят.

- Раньше, когда автобусы были у частников, все говорили, что они ходят по городу в ужасном состоянии, потому что водители-владельцы экономят на их техническом оснащении. Тогда частников душили планами и маржой сами АТП, но тарифы поднимать тогда никто не просил, - вспоминает Алексей.

В итоге частников убрали, АТП прикупили новенькие автобусы, за которыми также никто не следит и не вкладывает деньги. Сейчас они терпят убытки и просят повышения проезда. Я в день сдаю план 8 тысяч. Сказать, что за эти деньги перевозчик обслуживает должным образом автобусы и платит достойную зарплату водителям, я не берусь. Для нас повышение проезда - это тоже убыток, потому что выручка не сильно поднимется, а план задерут дальше некуда.

ТРАНСПОРТ ПО ГОРОДУ ПЛОХО ХОДИТ, ТАК ЗА ЧТО ТАКАЯ ЦЕНА?

Горожане не довольны транспортной системой в городе и не поймут за что повышается цена.

- Даже 26 рублей жалко платить за этот транспорт, - рассказывает ростовчанка Светлана Мажидова. – Автобусы постоянно полные и неудобные, вечером приходится стоять по полчаса на остановках, водители хамят. Проезд нужно повышать пропорционально качеству и комфорту, а то возят как в старых «скотовозках» (так в народе прозвали самый массовый в СССР автобус ЛиАЗ-677, - прим. авт.), так еще и цену поднимают.

Перевозчики предлагали поднять стоимость проезда до 45 рублей Фото: Артур СЕЛИМОВ

Можно предположить, что жители отнеслись бы к новости о росте тарифов на перевозки, если бы транспорт ходил с небольшим интервалом, а вечером его можно было дождаться. В любом случае, на автобусах, троллейбусах и трамваях дешевле передвигаться, чем на такси или на личном автомобиле.

- Проезд не повышали давно, хотя цены и расходы растут, поэтому финансовая поддержка перевозчиков необходима, - объясняет урбанист Михаил Кругликов. – С другой стороны, транспорт нужно делать более рентабельным и эффективным. Нужно, чтобы вечером автобусы ходили по расписанию, а если перевозчик не выполняет эти требования - штрафовать. Также стоит модернизировать маршрутную сеть, тогда транспортные средства будут использоваться более эффективно.

«СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА ДОЛЖНА БЫТЬ КАК В МОСКВЕ»

Документ о подорожании пока не утвердили, но перевозчики уже отмечают, что повышение тарифа не сильно исправит ситуацию, потому что расходы у компаний все также будут превышать доходы.

Учредитель автотранспортного предприятия «Янтарь -1» Игорь Краснопольский объясняет убыточность перевозок тем, что автотранспортные предприятия берут автобусы в лизинг, что уже увеличивает их первоначальную стоимость. Затем эти средства нужно возвращать каждый месяц на протяжении 5 лет, и это не считая затрат на обслуживание техники, зарплаты и другие траты.

Горожан удивляет повышение цены на проезд, когда вечером транспорт ходит нестабильно Фото: Артур СЕЛИМОВ

- В Ростове довольно высокий процент новых автобусов, например, те, которые курсируют по Садовой, в среднем стоят 11 миллионов с завода, - рассказывает Игорь Краснопольский. - Если компания берет их в лизинг, то отдавать придется уже около 13 миллионов. Даже если такой автобус делает 10-12 тысяч в день выручки, за него нужно отдавать примерно 200 тысяч только за лизинг в месяц. Дизельные автобусы тратят много дорогого топлива, которое сейчас стоит также как бензин. К этому можно прибавить обслуживание и дорогие запчасти, которые в большинстве своем на автобусах импортные, вот и получается, что при таких доходах расходы огромные. В Москве проезд стоит 55 рублей, а почему он в Ростове должен быть дешевле? Плата за обслуживание и лизинг, запчасти и топлива одинаковая в любом городе. Хлеб в разных городах стоит одинаково так почему стоимость проезда должна отличаться?

ВОДИТЬ АВТОБУСЫ - НЕБЛАГОДАРНЫЙ ТРУД

Также Игорь Краснопольский отмечает, что из-за низких доходов идти работать водителем никто не хочет. Они работают с невероятными нагрузками за 40 тысяч рублей, поэтому это одна из самых сложных и неблагодарных работ. Жители часто жалуются на их вождение, поведение и хамство водителей, которым приходится работать буквально на износ. Ситуация, когда транспорта после восьми вечера не дождаться, хотя по расписанию он ходить должен, справедливо возмущает горожан. При этом владельцы компаний-перевозчиков разводят руками: как заставить работать водителя в это время, если он с пяти утра за рулем?

В основном, если посмотреть на водителей, среди них много людей предпенсионного возраста. Это люди старой закалки, а молодые просто не выдерживают столь жесткий график и не готовы работать за такую зарплату. И тут дилемма - пока водителей не станет больше, интервал между автобусами не уменьшится.

Подорожание проезда ожидается с 11 ноября Фото: Артур СЕЛИМОВ

ПЕРЕВОЗЧИКАМ МОГУТ ПОМОЧЬ ТОЛЬКО КАРМАНЫ ПАССАЖИРОВ

Другими словами, перевозчикам могут помочь только сами пассажиры. При этом подавляющее число горожан, которые пользуются общественным транспортом, имеют низкие доходы. Повышение стоимости отразится на финансовом благосостоянии граждан. Лишние 200 рублей в месяц кажутся не такими уж большими деньгами, но если учесть, что дорожает все - получается уже внушительная сумма.

В такой ситуации, довольным никто не останется. Перевозчики хотели бы поднять стоимость проезда до 45 рублей, судя по предложению в адрес главы администрации города, а пассажирам и до 32 рублей прибавка — болезненна. Сейчас город компенсирует проезд пенсионеров, инвалидов и других льготных категорий граждан, но и этих средств не хватает для стимулирования перевозок, - говорят перевозчики. Перевозчики считают, что помогла бы помощь государства в виде дотаций и скидок транспортным компаниям, но пока подобных распоряжений нет.

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