«Сначала возил дрова, а теперь – людей!»: откровения водителя автобуса

Работа начинается в пять утра и заканчивается в 23 часа Фото: Артур СЕЛИМОВ

Не повезло Ростову с метро, так что автобусы — наше все! Каждый день «МАЗы», «ЛиАЗы» и «буханки» перевозят тысячи пассажиров, а управляют этим транспортом водители.

Мы привыкли смотреть на работу автобусов через призму обычных горожан. Но как на самом деле обстоят дела у шоферов? Казалось бы, крути «баранку», получай зарплату и вот все основы профессии. Вот только реальность совершенно другая.

Журналист «КП - Ростов-на-Дону» поговорил с водителем городского автобуса, чтобы выяснить: каково это выходить на смену с пяти утра, гоняться с конкурентами по пробкам и работать в третью смену уборщицей.

«ТОГДА БЫЛО СПОКОЙНЕЕ»

- Я работаю шофером уже 15 лет. Присказка «людей, а не дрова возите» можно сказать, про меня. Я, действительно до автобуса возил «дрова», точнее пиломатериалы. Поэтому, когда слышу эту фразу, нет-нет да и возвращаюсь в прошлое. Но там, честно скажу, было спокойнее…

На работу приходится вставать ни свет, ни заря, чтобы в 05.30 выйти на работу. Перед выездом на линию нужно приехать в гараж, пройти медицинское обследование, взять путевку. С 6.00 начинается уже плотная работа, аккурат до 23.00.

Говорят, что мы должны работать по 10 часов, соблюдая режим отдыха, но это все сказки. Автобусы, конечно, оборудованы тахографами, но они так по-особенному работают, что сколько «баранку» ни крути, он больше 10 часов не покажет - постоянно сбрасывает время. Постоял 15 минут - отчет рабочего дня начинается по новой.

Водитель говорит, что тахографы работают так, что сколько «баранку» ни крути, он больше 10 часов не покажет - постоянно сбрасывает время Фото: Артур СЕЛИМОВ

«НА ЗАРПЛАТУ – НЕ ШИКАНЕШЬ!»

- Если работать, как положено, домой уйдешь абсолютно пустым – в денежном плане. Все потому, что до пяти вечера я, как и многие мои коллеги, только делаю поставленный план и отбиваю деньги на «горючку», и только потом - все, что сверху - идет в прибыль водителю. Кто думает, что мы миллионы получаем, ошибается. Средняя зарплата водителя 2-2,5 тысячи рублей за смену, в месяц – до 40 тысяч рублей. Не шиканешь!

За нее же после работы еще и приходится вручную драить автобус. Из салона всегда выгребаешь приличное количество мусора: фантики, стаканчики, бутылки. Вдобавок, наша молодежь любит еще колу или энергетик на пол вылить, потом эту липкую «жижу» приходится отмывать. И это напрочь лишает всех сил. К слову, моек высокого давления в нашем гараже нет. Поэтому, если каждый раз мыть автобус на платной автомойке за свои кровные, то станешь беднее еще на 500-700 рублей.

А еще два раза в день на заправку - «спасибо» метану, что его хватает только на полдня. Приходится дважды в день отклоняться от маршрута и гонять по десять лишних километров за топливом.

«ОТКУДА УЛЫБКЕ ВЗЯТЬСЯ?»

- Многие удивляются грубости водителей: мол, мы угрюмо выглядим и неохотно отвечаем на их простые вопросы. А откуда улыбке взяться? На реверансы просто иногда действительно нет сил. Да и пассажиры, прямо скажем, не всегда попадаются адекватные. Летом в автобусе жарко, но людям кажется, что страдают от зноя только они.

На днях вот женщина устроила скандал, потому что ей в автобусе было жарко и не работает кондиционер. Честно пытался ее успокоить: объяснял, что автобус - не моя собственность и за его техническое оснащение отвечает перевозчик. Тогда дамочка заявила, что я сам обязан за свои деньги установить в автобус кондиционер, раз уж на нем езжу. Вот как с такими общаться? Настроение она мне точно испортила. И в такие моменты хочешь - не хочешь, а срываешься на людей, особенно когда они не проходят по салону и толпятся прямо под носом, в начале автобуса.

А еще за день приходится возить несколько десятков «зайцев» и прочих любителей бесплатно проехать: входят через заднюю дверь как будто так и надо.

Малообеспеченные граждане и прочие льготники постоянно машут своими проездными и книжками, хотя на нашем маршруте такие просто не работают. Они судорожно пытаются пробить их в нашем терминале, а те не проходят. И тут начинаются баталии и дискуссии. Людям кажется, что государство мне за них платит. А на деле - все это идет в ущерб только моей выручке: на месте «льготника» мог быть коммерческий пассажир.

Когда на линии в три раза меньше автобусов, чем нужно, пассажиры дольше стоят под жарким ростовским солнцем Фото: Артур СЕЛИМОВ

«КОНКУРЕНТЫ РАССЛАБИТЬСЯ НЕ ДАЮТ»

- Но, если бы все проблемы сходились только на пассажирах, жизнь была бы, наверное, скучной.

На дороге постоянно сталкиваешься с торопыгами на легковушках, которые совершенно не смотрят по сторонам. Если в этот момент чуть сильнее затормозить, то пол-автобуса летит к тебе в «объятия». И еще мы не можем просто ехать от остановки до остановки: у нас есть определенный интервал. И, если водитель стоит на остановке, значит, так требует график.

У нас есть и маршруты-конкуренты. И так уж выходит, что нам с ними приходится бороться за пассажиров. Если не обогнать коллегу и не навязать ему темп, то он будет поджидать тебя на остановке и забирать всех твоих пассажиров. И так на протяжении всего маршрута.

А чтобы такого не было, нужно, чтобы на линии находилось много машин. Но у нас в автопарке из 15 автобусов работает только пять. С таким количеством приходится наматывать круги по маршруту без отдыха. А людям на остановке кажется, что прошло не пять минут, а – вечность. И, как результат, нервные они садятся в автобус, а ты едешь уже как на пороховой бочке.

Конечно, бывают и те, кто звонит и жалуется на нашу работу: начальство вызывает и проводит беседы. Но все понимают, что работать за баранкой просто некому. Профессия не почетная, нервная и на износ, а зарплаты – низкие. Только жители из бедных регионов и отдаленных деревень и соглашаются работать у нас от безысходности.

А еще на дороге приходится "играть" в догонялки с автобусами маршрутов-конкурентов Фото: Артур СЕЛИМОВ

«КОГДА ВЗОРВАЛСЯ АВТОБУС В ВОРОНЕЖЕ, ПЕРЕЖИВАЛИ»

- Мы, конечно, обсуждали эту тему, когда в Воронеже взорвался автобус. Переживали. У нас на маршруте курсируют такие же автомобили марки «ПАЗ». И меня сразу начали донимать вопросами: мол, не боишься на газу теперь ездить - там вон как рвануло!

Но в версию про метан я почему-то не верю. Во-первых, баллоны с газом, как правило, ставят со стороны пассажирской двери сзади, а в той части, где был взрыв, есть только аккумулятор. У меня, бывало, вытекал метан: но он имеет специфический запах, и это невозможно не заметить - сильно шипит, и, если заглушить двигатель, электромагнитный клапан сразу перекроет емкости.

Были инциденты, когда взрывались композитные баллоны, но на автобусы ставятся тяжелые металлические - они намного крепче и массивнее. А определить, было ли установлено газово-баллонное оборудование проще простого. Например, на наших автобусах ставят три баллона, и даже, если один взлетит на воздух, останутся еще другие. Пусть в этом следователи разбираются

Но ситуация, действительно, страшная: что бы там ни взорвалось, погибли люди. А этих смертей можно было избежать.

Да, наш брат по-разному относится к поломкам и посторонним запахам. Но, к сожалению, следить за техникой должны сами водители - все эти техосмотры не делают автомобиль безопаснее. У меня еще в 2013-м из-под капота микроавтобуса повалил дым: все сразу разбежались. Я открыл отсек и начал тушить пламя полотенцем. Потом огнетушителем два раза брызнул. А уже маленькие очаги «добивал» руками. Хорошо, что все тогда обошлось, иначе так бы и остался один обугленный кузов. И к этому должен быть готов любой, кто работает с техникой.

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