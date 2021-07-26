«Если по другому - уйду без копейки»: Водители ростовских автобусов рассказали, почему работают по 17 часов в сутки

Если соблюдать режим работы и отдыха, то нечего будет есть, - жалуются водители. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Согласно правилам перевозки пассажиров водители автобусов должны строго соблюдать режим работы и отдыха. Установленные нормы гласят: за баранкой можно работать не более 12 часов, а еще иметь несколько перерывов.

Многие транспортные средства оснастили специальными устройствами - тахогрофами, чтобы следить за работой водителей и не давать им перерабатывать. Однако на деле водители спят от силы часов пять, а работают по 17. Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» решили выяснить, откуда у водителей такая тяга к работе и не опасно ли это для здоровья.

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ В ПЯТЬ УТРА

На часах - 5 утра. На конечной остановке еще нет людей, но уже стоят несколько автобусов в очереди.Приезжают они еще раньше: перед началом маршрута нужно получить путевку, пройти медобследование и заправиться. Подхожу к водителю, чтобы узнать - сколько часов в день он за рулем?

- Мы работаем по 17 часов потому, что планы ставятся неподъемными, - признался Алексей. - Если работать положенных девять часов, уйдешь домой пустой. И это я говорю на полном серьезе! Просто поработаешь день бесплатно на бензин и выплату перевозчику. Конечно, есть водители на окладе, но у них тоже свой план: не сдал положенную сумму, получил в конце месяца меньше денег.

В пять утра автобус уже на остановке, а до этого был еще медосмотр и заправка. Фото: Артур СЕЛИМОВ

МОЕМ ЗА СВОИ

Столь суровый график работы - совокупность многих факторов, которые вынуждают водителей сутками крутить баранку. А это происходит не только из-за желания заработать. К примеру, все автобусы нужно поддерживать в чистоте. И для этого его нужно мыть как внутри, так и снаружи. АТП не содержит мойщиков транспорта, поэтому уборка ложится на плечи водителей.

- Вы наверное удивитесь, но автобусы мы моем с помощью щетки и ведра, - вводит в курс дела водитель Михаил. - Чтобы помыть всю машину, уходит в среднем час-полтора. Если я работаю на маршруте с 5:00 до 22:00, а потом еще и мою автобус, когда еще буду спать? Просили купить руководство пару моек высокого давления, чтобы не мыть руками. Но никто нас не услышал. А если не мыть - штрафуют сразу. Потому и ночуем на работе.

- А если поехать на мойку самообслуживания?

- Автобусы помыть можно не на любой автомойке. К тому же это и дорого выходит. Отдавать свои кровно заработанные совсем не хочется.

Недосып, особенно в жару, приводит к нервному истощению, а это особенно опасно на дороге. Фото: Артур СЕЛИМОВ

«ВЫЛАЗКИ ЗА МЕТАНОМ» ЗАНИМАЮТ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ

Помимо основных поездок по маршруту, приходиться делать еще «вылазки за метаном». Сейчас большая часть пассажирского транспорта работает на голубом топливе. Заправки, в основном, находятся в стороне от маршрутов следования транспорта и их мало. Водители вынуждены после работы или рано утром проезжать лишние десять километров для того, чтобы заполнить пустые баки. Учитывая очереди на заправках - плюс еще час-другой рабочего времени, - говорят водители.

Более того, некоторым приходится проделывать такой путь за метаном дважды в смену, так как одной заправки не хватает на день.

Таким образом, если тахограф действительно замеряет режим отдыха и работы водителя, то он должен фиксировать невероятные переработки.

Десять вечера. Уставший подхожу к конечной остановке. Провести весь день без сна стоило больших усилий. А тем временем на остановочном комплексе замечаю все тот же автобус, который был тут вместе со мной в 5 утра. Алексей завел мотор и тронулся с места: поехал делать еще один рейс. Уже знаю наперед: ему еще придется помыть и заправить свой транспорт. Спать он сегодня будет, наверное, часа четыре. А что делать: есть-то всем хочется.

Большинство автобусов в Ростове - на газовом топливе, и поездка на заправку, которая находится далеко от маршрута, отнимает много времени. Фото: Артур СЕЛИМОВ

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«От недосыпа страдает нервная система»

- Недосып, особенно под жарким солнцем, может стать причиной нервного истощения. - рассказывает ростовский врач-терапевт Мария Щетинина. - Постоянное движение в потоке среди автомобилей и пешеходов требует повышенного внимания, которое снижается как раз из-за недосыпа. Это может привезти к ДТП. Тем более, что транспорт постоянно загружен и перевозит большое количество людей.

ОФИЦИАЛЬНО

Сколько штраф?

- Контроль работы тахографов, установленных на транспортные средства, должен осуществляться мастерскими, владельцами транспортных средств и контрольными органами в целях исключения нарушения водителем режима работы и отдыха, - рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Ростовской области. - Водители транспортных средств обязаны, в том числе, по требованию представителей контрольных органов предоставлять доступ к тахографу и карте водителя, а также предоставлять распечатки с информацией о соблюдении водителем режима труда и отдыха.

За нарушение норм времени управления транспортным средством и отдыха предусмотрены штрафы: водители заплатят от 1,5 до 2 тысяч рублей, должностные лица - от 7 до 9 тысяч, индивидуальные предприниматели - от 15 до 20 тысяч, а юридические - от 15 до 20 тысяч рублей. Если водитель управлял транспортным средством с выключенным тахографом либо без карты водителя, его оштрафуют на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

Недосып, особенно в жару, приводит к нервному истощению, а это особенно опасно на дороге. Фото: Артур СЕЛИМОВ

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