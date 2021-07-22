"Едем, задрав ноги": из-за мощного ливня затопило автобусы в Ростове

Людям приходится добираться домой по щиколотку в воде даже в транспорте. Фото: группы "Ростов Главный" и "Это Ростов" ВКонтакте

Из-за мощного ливня, который накрыл Ростов вечером, заливает даже общественный транспорт. Так, в некоторых автобусах люди едут, стоя в воде. Видео очевидцы демонстрируют в соцсетях.

На кадрах видно, что передняя часть салона затоплена водой. Люди стоят по щиколотку в воде.

Причем реакция пассажиров разная. Люди в закрытой обуви - кедах, туфлях - жмутся к хвосту, где относительно сухо. А ростовчанам в сланцах и босоножках все нипочем: одни равнодушно ждут своей остановки, философски глядя в окно, а маленькие пассажиры даже рады необычной ситуации - вовсю болтают ногами в грязной воде.

Также очевидцы прислали видео, снятое на улице Малиновского. На кадрах маршрутки стоят по двери в воде, а легковые машины практически по окна.

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