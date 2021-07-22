"Кто просил дождя?": после аномальной жары сильнейший ливень с грозой накрыл Ростов

Улицы Ростова превратились в реки. Фото: ГОПАЛО Ольга

В Ростове бушует стихия: после длительной аномальной жары город накрыл мощный ливень с грозой. Жители донской столицы публикуют в соцсетях отчеты о последствиях непогоды. "КП - Ростов-на-Дону" публикует самые заметные моменты летнего апокалипсиса.

Так, в центре, на Западном и в других районах города улицы превратились в бурные реки. Как это традиционно бывает, мощные потоки несутся по Буденновскому и Ворошиловскому проспектам.

На улице Малиновского маршрутки стоят глубоко в воде, легковые машины утонули по двери и даже боковые стекла.

Пассажиры некоторых автобусов едут домой, стоя в воде, которая зашла в салон.

А на улице 1-я Круговая, по словам очевидцев, молния попала в дерево, и то упало на жилой многоквартирный дом. Итог - пробитое окно у жильцов.

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