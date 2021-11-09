Жителей Ростова предупредили о пяти тяжелых осложнениях при коронавирусе

От тяжелых форм COVID-19 может защитить только вакцинация Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В горздраве Ростова назвали пять тяжелых осложнений, которые могут развиться при коронавирусе. Устрашающий список опубликовали сегодня, 9 ноября, в Instagram.

1) COVID-19 опасен возможными тромбозами, они появляются из-за поражения внутренней выстилки сосудов. Этому наиболее подвержены люди с ожирением и метаболическими нарушениями, такими как сахарный диабет.

2) Болезнь также нарушает работу сердца. Одним из самых грозных последствий медики считают миокардит. Это воспалительный процесс, затрагивающий сердечную мышцу.

3) Коронавирус вызывает инсульты из-за воспаления в кровеносных сосудах головного мозга.

4) Происходят нарушения со стороны психики. Начинаются депрессии, нарушается память и появляются проблемы с координациекй внимания - «мозговой туман».

5) Кроме того, тяжелое последствие коронавирусной пневмонии - легочный фиброз. Это патологическое состояние, при котором ткань замещается соединительной (рубцом). При этом перерожденные участки утрачивают свою функцию, и человек не может больше свободно дышать.

Жителям Дона напоминают: от тяжелых форм COVID-19 может защитить только вакцинация. Препараты помогают иммунной системе распознавать вирус и производить защитные антитела. Особенно важно сделать прививку людям старше 60 лет, у них более высокий риск не справиться с ударом по организму.

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