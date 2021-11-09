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Происшествия9 ноября 2021 16:34

Под Ростовом задержали главного подозреваемого по делу об аксайских рынках

Бизнесмен долгое время был в бегах
Ангелина СКИБА
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Следователи считают, что Карим Бабаев и его подельники замешаны в махинациях с участками земли

Следователи считают, что Карим Бабаев и его подельники замешаны в махинациях с участками земли

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области задержали бизнесмена Карима Бабаева, которого подозревают в организации аксайского преступного сообщества. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на собственный источник.

Известно, что предприниматель длительное время находился в розыске. В итоге, предварительно, его нашли по одному из адресов под Ростовом-на-Дону.

Карим Бабаев - один из главных подозреваемых по делу об аксайских рынках. Предполагается, что он сотрудничал с экс-главой администрации района Виталием Борзенко, который сейчас уже находится в СИЗО. Также задержали ряд возможных подельников подозреваемых.

Следователи считают, что банда замешана в махинациях с участками земли общей площадью 34,9 га, кадастровая стоимость территории - 452,5 млн рублей.

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