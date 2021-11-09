В Ростовской области Карима Бабаева отправили под стражу на 2 месяца

Глава семьи Бабаевых - один из основных подозреваемых по делу об аксайских рынках Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области подозреваемого в организации ОПГ бизнесмена Карима Бабаева отправили под стражу на 2 месяца. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Предпринимателя подозревают сразу по нескольким уголовным статьям: «Организация преступного сообщества», «Мошенничество», «Незаконное предпринимательство» и «Легализация денежных средств».

О задержании Карима Бабаева стало известно немного ранее. До этого он длительное время был в розыске. По данным источника в силовых структурах, мужчину поймали по одному из адресов под Ростовом. Вероятно, он вынужден был тайно приехать в регион по каким-то делам, но об этом быстро узнали.

Глава семьи Бабаевых - один из основных подозреваемых по делу об аксайских рынках. Он связан с экс-чиновником Виталием Борзенко, который сейчас находится в СИЗО. Кроме того, ранее были задержаны сыновья Карима Бабаева и ряд его возможных подельников.

По предварительным данным, банда замешана в махинациях с участками земли общей площадью 34,9 га, кадастровая стоимость территории - 452,5 млн рублей.

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