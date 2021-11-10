Пробки в Ростове-на-Дону на утро 10 ноября: заторы оценены в четыре балла

Утренние пробки в Ростове
Фото: Яндекс.Пробки
Пробки в Ростове-на-Дону на утро 110 ноября зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов-на-Дону" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.
На Западном заторами скованы улицы Малиновского, Благодатная, Всесоюзная, Портовая, МОПРа, Международная и проспект Стачки.
В центре города пробки образовались на улицах Максима Горького, Варфоломева, Текучева, Нансена, Шеболдаева, Цезаря Куникова, в переулке Ашхабадском и на проспектах Михаила Нагибина и Ленина.
В микрорайоне Военвед небольшие пробки на улицах Вавилова, Дачная, Особенная, Зрелищная.
На Северном, заторы мешают проехать автомобилистам по улицам Орбитальная, Бодрая и Нариманова, а также по переулкам Оренбургскому и по проспекту Королева.
На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Шостаковича, Вятской, Киргизской, Троллейбусной, 50-летия Ростсельмаша, Страны Советов, Щербакова, Менжинского, Ченцова, Закруткина, 1-я Линия и проспекту Шолохова.
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