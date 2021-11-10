Василий Голубев поставил цель привить 80% взрослого населения Ростовской области

Василий Голубев провел совещание с Сергеем Бондаревым и Евгением Ковалевым. Фото: сайт правительства РО

Привить 80% жителей Ростовской области и дополнительно проработать вопрос о резерве ковидных коек потребовал губернатор Василий Голубев. Эти задачи глава региона поставил перед своим заместителем Сергеем Бондаревым и главным санврачом Дона Евгением Ковалевым.

- Принципиальным является увеличение темпов вакцинации. Нужно привить 80% взрослого населения. По возможности создания резерва коек проработайте предложения в течение двух дней, - сказал Василий Голубев.

Сергей Бондарев сообщил, что в целом ситуация по коронавирусу остается напряженной, но контролируемой. При этом тяжесть заболеваемости не снижается. В стационарах сейчас находятся 5270 пациентов, на дому - около 11,5 тысячи человек. Загруженность коек - от 89 до 92%. Вакцины хватает, иммунизацию прошли уже 63,88% населения. Темпы прививочной кампании немного выше среднероссийских показателей. Ревакцинировались около 100 тысяч человек.

В свою очередь Евгений Ковалев отметил, что нерабочие дни помогли сдержать прирост заболеваемости. По мнению специалиста, основная цель - сбить гребень волны инфекции - была достигнута. За неделю произошла стабилизация. Основной риск по распространению заболевания сейчас несут те, кто выезжал за границу и в регионы страны.

Губернатор выслушал эти отчеты и напомнил о жалобах людей на отсутствие лекарств. По информации Минздрава, все необходимое - противовирусные, антибиотики, жаропонижающие, гормональные и кроверазжижающие - сейчас есть в наличии.

- Этот вопрос должен быть на ежедневном контроле. Нужно быстро отвечать на такие сигналы. Я поручил Минздраву связаться с обратившимися людьми. На подобные обращения нужно оперативно реагировать, - подчеркнул Василий Голубев.

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