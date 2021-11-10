Горе-бизнесменов с контрабандой сигарет поймали в Ростовской области

В обход пунктов пропуска пытались переправить 12,5 тысячи пачек сигарет. Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ России по РО

В Ростовской области поймали двух нарушителей с контрабандой сигарет более чем на 1 млн рублей. Теперь подозреваемым как минимум грозит административное разбирательство, рассказали в пресс-службе погрануправления ФСБ.

В ведомстве пояснили, что мужчины - россиянин и украинец - пытались переправить в обход пунктов пропуска партию в 12,5 тыс. пачек. Однако эти махинации не удались, и предприимчивых дельцов заметил патрульный наряд. Злоумышленники поняли, что их раскрыли, бросили товар и попытались сбежать, но этот маневр не сработал.

Теперь задержанные могут получить штрафы или попасть под арест на 15 суток. Весь груз у них уже изъяли. Если докажут уголовные нарушения, добавят еще две статьи.

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