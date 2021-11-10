В Ростовской области разгорелся скандал после высказывания чиновника в адрес казаков

Казаки забили тревогу из-за свалки в Самарском сельском поселении. Фото: страница в Instagram депутата Виктора Водолацкого

В Ростовской области разгорелся скандал после того, как глава Самарского сельского поселения Валерий Дреер негативно высказался в адрес казаков. Это очень оскорбило жителей Дона. Некоторые посоветовали чиновнику выбирать выражения, а другие сразу же обвинили обидчика в экстремизме.

А началось все с темы о свалке мусора на территории поселения. Сначала депутат Госдумы и бывший атаман Всевеликого войска Донского Виктор Водолацкий опубликовал на своей странице в Instagram фотографии с выброшенным хламом и отметил, что казаком небезразлична земля, на которой они живут.

- Увиденное шокировало. Уверен, что такой масштаб свалочного очага и экологического преступления не могли не заметить в руководстве сельского поселения. Но именно казаки села Самарское забили тревогу, так как им небезразлична земля, на которой они живут и трудятся. Направлю депутатский запрос в надзорные органы для выяснения всех обстоятельств экологической проблемы, - написал Виктор Водолацкий.

После этого в комментариях автору поста ответил сам глава Самарского сельского поселения.

- Хочу поблагодарить Вас, уважаемый Виктор Петрович, за мусорную реформу. Благодаря Вам и вашим решениям строительным мусором и бытовыми отходами забиты все лесопосадки Ростовской области. Очень удивлён, что проблема вывоза жидких бытовых отходов и выбрасование строительного мусора стала для Вас открытием. Я неоднократно поднимал перед Вами данную проблему. Дополнительно сообщаю, что вопрос вывоза мусора, в том числе от населения, по неоднократным запросам к региональному оператору был решён две недели назад. Однако стоимость вывоза 1 куб.м. строительного мусора составляет 1754 руб. 50 коп, что для населения практически неприемлемо, - сообщил Валерий Дреер.

Чиновнику ответили пользователи сети, люди начали защищать казаков. Тогда руководитель местной администрации не сдержался и, предположительно, назвал казаков «сбродом». По крайней мере, так сообщают очевидцы и другие региональные СМИ. Однако сейчас этой фразы журналисты «КП - Ростов-на-Дону» в переписке не нашли.

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