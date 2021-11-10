Расхождение данных о смертности от COVID-19 объяснили власти Ростовской области

Значительный рост смертности отмечают все инстанции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Ростовской области объяснили расхождение цифр по смертности от COVID-19 с данными статистики. Информацию опубликовали на сайте регионального правительства.

- Расхождения оперативных данных штаба и Росстата обусловлены тем, что оперштаб дает ежесуточные данные об умерших в ковидных госпиталях области, а статистика учитывает все смерти инфицированных, в том числе от сопутствующих заболеваний и даже произошедшие в других регионах, - говорится в сообщении.

Однако, несмотря на отличие показателей, значительный прирост летальных случаев отмечают все инстанции. Так, например, по данным донских властей, прирост в сентябре 2021 к сентябрю 2020 года составил 526%, в среднем по России - 728,9%. Увеличение смертей фиксируют и в других регионах страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор поставил задачу привить 80% взрослого населения Ростовской области

Также глава региона потребовал разобраться с жалобами по поводу отсутствия лекарств (подробности)