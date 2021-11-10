До недавнего времени дом был законсервирован, а еще ранее его жильцов расселили. Фото: страница в соцсетях движения «Мой фасад»

Дом священника Федора Маляревского в Ростове отправили под снос. Речь идет о постройке на Социалистической, 102, которую возвели еще в 1880 годах. Спустя десятки лет это здание оказалось аварийным, и его пустили под ковш, сообщили активисты движения «Мой фасад».

К слову, до недавнего времени дом был законсервирован, а еще ранее его жильцов расселили. В 1880 годах постройкой владел священник Федор Маляревский, он служил в Казанской церкви, преподавал в городском училище, а также был почетным членом совета Детского приюта. В разное время сдавал у себя комнаты адвокатам, гимназическим инспекторам, присяжным стряпчим и даже принимал настоятеля центрального ростовского Собора.

- Рядом находился (и пока еще находится) дом священника Александра Краснокутского. Зная, какое будущее ожидает группу расселенных зданий на Социалке, в этом году мы подали заявки на включение в охранный реестр Дом Краснокутского и Дом купцов Елицеров. Первый комитет отклонил, а вот судьба Дома Елицеров пока под вопросом, официального ответа еще не пришло, - рассказали представители движения «Мой фасад».

Ростовчане добавили, что без охранного статуса старые здания разрушат и центр города лишится целого пласта подлинной застройки, связанной с именами исторических персон.

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