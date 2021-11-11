В сети появилось видео с издевательствами над заключенным из Ростовской области

Видео с пытками и унижениями опубликовал правозащитный канал «Гулагу.нет» Фото: Борис КОКУРИН

Заключенный из Ростовской области оказался одним из пострадавших, над которыми издевались в тюремной больнице Саратова. Видео с пытками и унижениями опубликовал правозащитный канал «Гулагу.нет».

Судя по ролику, мужчину и еще несколько осужденных жестоко мучили, в том числе одного из них изнасиловали. Перед этим жертву привязали за руки и за ноги. Также на камеру сняли оскорбительный «допрос»: у пострадавшего спросили, «кто он по жизни» и тут же объяснили ему, что он «уже никто». После пыток мужчин собрали вместе совершенно голыми и опросили на камеру, откуда они прибыли.

Это уже не первая подобная публикация с истязаниями заключенных в Саратовской области. Известно, что за бесчинства уже ответили около трех десятков сотрудников ФСИН: 18 человек уволили, еще 11 понесли дисциплинарное наказание. Были возбуждены уголовные дела.

Ранее дело завели и в Ростовской области. Выяснилось, что в туберкулезной больнице людей держали привязанными к кроватям от 3 до 72 дней. Это предварительная информация, сейчас делом занимаются следователи.

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