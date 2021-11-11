В Ростовской области привились уже 82% работников дорожно-транспортной отрасли

Замглавы донского Минтранса отметил, что пассажирам нужно рассказывать о пользе иммунизации. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области вакцинацию прошли уже 82,6% работников дорожно-транспортной отрасли, то есть 28367 специалистов. Эти цифры озвучили на совещании в региональном Минтрансе, сообщает сайт донского правительства.

Например, в Платове привились уже 90% сотрудников, на главном ж/д вокзале Ростова - 86%, на пригородном ж/д вокзале - 100%.

- На автотранспортных предприятиях количество вакцинированных превысило 80%. Мы видим пользу от прививочной кампании. Болеют единицы в легкой форме. Сейчас нужно организовать своевременную ревакцинацию, - сказал президент ассоциации перевозчиков Ростовской области Магомед Дарсигов.

В ответ на это замглавы донского Минтранса Дмитрий Беликов отметил, что пассажирам нужно рассказывать о пользе иммунизации.

– В автобусах, электричках, зданиях вокзалов, а также на территории аэропорта люди должны получать информацию, что самым эффективным средством профилактики является именно вакцинация, - подчеркнул заместитель министра транспорта Дмитрий Беликов.

Также на совещании добавили, что подвижной состав на Дону обрабатывают ежедневно, а для контроля за соблюдением санитарных мер проводят рейды. Кроме того, предложили бесплатно раздавать маски льготным.

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