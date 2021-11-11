Еще 650 человек заболели COVID-19 в 55 территориях Ростовской области

В лабораториях за прошедшие 24 часа провели 19627 тестов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки подтвердили 650 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,03. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3883. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 201. Далее идут Волгодонск - 33, Таганрог - 30, Шахты - 27, Новочеркасск - 20, Аксайский район - 16, Азов - 15, Сальский район - 12, город Гуково - 11.

По 10 случаев в Батайске, Красносулинском и Миллеровском районах, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Азовском, Белокалитвинском, Егорлыкском, Кагальницком и Неклиновском районах - по 9. Меньше всего положительных тестов подтвердили в Веселовском, Верхнедонском и Советском районах.

36,8% новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,5% - от 46 до 65 лет, 14,3% - от 66 до 79 лет, 4,5% - старше 80 лет, 10,9% - дети.

Лечение в стационарах получают 5256 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 47 человек, на неинвазивной ИВЛ - 400.

За сутки зарегистрировали еще 35 умерших с COVID-19. Это 21 женщина 56, 59, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 79, 82, 85 лет и 14 мужчин 59, 62, 63, 64, 69, 73, 75, 77, 78, 82, 85, 90, 93 лет, все - с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии жертвами вируса оказались 8048 человек.

В лабораториях за прошедшие 24 часа провели 19627 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 321,78.

Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 1741,58 тысячи человек, за сутки - 6058. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) - 1655,35 тысячи человек, за сутки - 6445.

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