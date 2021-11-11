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Происшествия11 ноября 2021 12:43

11 ноября в Ростовской области сообщили о гибели 35 пациентов с COVID-19

Не смогли спасти 14 мужчин и 21 женщину
Ангелина СКИБА
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Сейчас в больницах находятся 5256 заболевших

Сейчас в больницах находятся 5256 заболевших

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки потеряли еще 35 пациентов с COVID-19. Информация об этом сегодня, 11 ноября, появилась на сайте донского правительства.

Жертвами вируса оказались 14 мужчин от 59 до 93 лет, а также 21 женщина от 56 до 85 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии скончались 8048 жителей Дона.

Сейчас в больницах находятся 5256 заболевших. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 47 человек, на неинвазивной ИВЛ - 400. Кроме того, за сутки в регионе подтвердили еще 650 случаев инфицирования COVID-19.

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