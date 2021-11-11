Сити-менеджер Ростова пообещал оставить проезд к домам при реконструкции роддома №5

Сити-менеджер города оценил ход работ по обновлению медучреждения. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове изменили проект реконструкции корпуса роддома №5, чтобы сохранить подъездную дорогу к домам на улице Степана Разина. Об этом на своей странице в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Встретился с жителями, которые обеспокоены судьбой подъезда к их домам. В своё время дорога была проложена через территорию больницы. Согласно проекту, этот участок также предполагалось благоустроить и огородить. И просьбы жителей учли: сегодня мы приводим в соответствие подъездные пути в этом районе, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что проезжую часть также собираются расширить. Кроме того, сейчас обсуждают обустройство парковок на свободной муниципальной земле.

Что касается самого обновления роддома, то прежнее здание, которому более 80 лет, объявили аварийным еще в 2016 году. А в 2020 начали возводить современный корпус. Сейчас подрядчик работается с опережением графика, объект готов на 72%. Новое здание планируют открыть в июне 2022 года.

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