Трамвайную сеть Ростова планируют модернизировать за четыре года

В будущем из центра города собираются пустить трамваи в Левенцовку, Верхний Темерник, Суворовский и Вересаево Фото: Алексей БУЛАТОВ

Основные работы по модернизации трамвайной сети донской столицы планируют провести в течение четырех лет, 2022 по 2026 год. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» сегодня, 11 ноября, подтвердили в пресс-службе областного министерства транспорта.

Как пояснили в ведомстве, на обновление планируют потратить 51 млрд 180 млн рублей инвестиционных средств. 15,4 млрд рублей составит инфраструктурный кредит. Однако пока концессионного соглашения еще не подписали, есть только сам проект, который одобрили на заседании федеральной комиссии по региональному развитию.

Ранее власти сообщили, что собираются объединить центр города с Левенцовкой, Верхним Темерником, Суворовским и Вересаево, а также с территориями на левом берегу Дона и в районе старого аэропорта. Всего намерены построить свыше 76,8 км путей и обновить еще 46 км существующей сети. Кроме того, для города планируют закупить 98 новых составов.

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