В Ростове осудят мошенников, похитивших деньги обманутых дольщиков

Ранее подозреваемых уже получили сроки за обман на 240 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове по статье «Мошенничество» будут судить троих подозреваемых в похищении денег обманутых дольщиков. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, злоумышленники с января 2009 года по сентябрь 2013 года выманивали средства у дольщиков, которые должны были получить квартиры в домах на Жизненном и Тракторной.

Преступники не получили разрешения на строительство, но через фирмы-однодневки продолжали набирать клиентов. Людей уверяли, что с документами у них все в порядке, бандиты обещали выполнить условия договоров, однако этого так и не произошло.

Ранее подозреваемых по этому делу уже признали виновными по еще одному подобному эпизоду. Их отправили в тюрьму за обман 340 дольщиков и хищение более 240 млн рублей.

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