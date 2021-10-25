В Ростовской области больше 2 тысяч обманутых дольщиков получили квартиры

2200 обманутых дольщиков получили квартиры Фото: сайт регионального правительства

В Ростовской области за девять месяцев квартирами были обеспечены 2200 обманутых дольщиков. Это составило 88% от годового плана. Задачи по восстановлению прав пострадавших участников долевого строительства обсудил губернатор Василий Голубев на встрече с министром строительства области Сергеем Куцем.

- Два предыдущих года мы почти по 1000 квартир в год передавали гражданам, чьи права были нарушены. В этом году у нас еще более высокие показатели. То есть положительная динамика заметна, - оценил работу Минстроя Василий Голубев.

В этом году в меры поддержки дольщикам областным бюджетом выделено около 1,2 миллиарда рублей. Из них самые оперативные - реализация механизмов федерального фонда обманутых дольщиков, а также переселение граждан в иное жилье в рамках масштабных инвестиционных проектов.

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